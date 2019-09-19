Видео: дочь Виктории Бони считает маму некрасивой без макияжа

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19 сентября 2019, 22:37 [ «Аргументы Недели» ]

Виктория Боня разместила в своем интернет-блоге видеоролик, в котором ее семилетняя дочь раскритиковала внешность мамы. Сидя на заднем сидении авто, наследница называет Викторию "страшной".

"У мамы мейкап. По-настоящему она выглядит некрасиво, ужасно. Она накрасилась, а так плохо выглядит", - заявила девочка, по словам которой мама накрасила губы и обмазала все лицо, чтобы не было видно прыщей, накрасила ресницы и отбелила зубы.

Реакция самой Виктории на подобные заявления Анджелины-Летиции представляла собой смех: мама с искренней улыбкой продолжала снимать дочурку, пока та выдавала ее "секреты", и даже подначивала разоткровенничавшуюся на камеру кровиночку.



