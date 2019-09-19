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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Нейрохирург объяснил отказ Заворотнюк от лечения в государственной больнице

19 сентября 2019, 20:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Natalia Shakhanova / globallookpress.com
фото: Natalia Shakhanova / globallookpress.com

Нейрохирург Николай Коновалов рассказал, почему Анастасия Заворотнюк, у которой, согласно данным СМИ, диагностирован рак мозга, предпочла государственной больнице частное медицинское учреждение. По данному вопросу врач высказался в разговоре с журналистами.

Врач: Анастасию Заворотнюк готовят к операции

Врач: Анастасию Заворотнюк готовят к операции

Коновалов, ставший собеседником издания kp.ru, отметил, что актриса решила лечиться в коммерческой клинике из-за комфортных условий. При этом специалист указал на то, что уровень оказания медпомощи в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко, где он работает, значительно выше, чем в частном центре.

Ранее в четверг появилась информация, что Анастасию Заворотнюк готовят к операции.

 

ДЦ

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