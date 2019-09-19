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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына

19 сентября 2019, 18:19 [ «Аргументы Недели» ]

Как стало известно СМИ, тайным мужем 46-летней Марии Мироновой оказался 27-летний актер. Они узаконили свои отношения два года назад и все это время успешно скрывались от камер папарацци.

По некоторым данным, Мария Миронова вышла замуж еще в 2017 году. Актриса не скрывала, что счастлива, однако журналисты буквально с ног сбились, чтобы узнать, кто же стал ее супругом. Их старания не прошли даром, пишет КП.

Как раз два года назад Миронова стала появляться на публике с актером Андреем Сорокой. Сейчас ему 27 лет. На публике он делает вид, что они приятели, не более. Сорока похож на сына Мироновой Андрея Удалова, и они ровесники.

Теперь Андрей живет в загородном доме Марии, который она приобрела в прошлом году. Сейчас супруги отдыхают в Греции. По мнению поклонников, Миронова счастлива рядом с Сорокой, от которого уже через несколько месяцев родит малыша.

АС

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