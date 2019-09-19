"Богиня": в Сети обсуждают новый образ Сергея Лазарева с макияжем и париком

//Шоу-бизнес 13+

19 сентября 2019, 16:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Известный российский певец Сергей Лазарев поделился с поклонниками необычной фотографией в женском образе. Поклонники начали активно обсуждать снимок артиста, перечисляя варианты, на кого он похож.

На снимке артист представлен в фиолетовом платье с ярким макияжем, парике и чёрных очках. Певец признался, что в таком образе выступает в спектакле "Таланты и Покойники", где играет две роли. Лазарев показал и второго персонажа - милого мужчину с усами и небольшой бородкой.

Фанаты сочли образы певца забавными и смешными, кто-то даже решил, что Сергей Лазарев похож на знаменитую сваху Розу Сябитову.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)16 Сен 2019 в 9:07 PDT