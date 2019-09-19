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Врач: Анастасию Заворотнюк готовят к операции

19 сентября 2019, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Врач, знакомый с течением болезни актрисы Анастасии Заворотнюк , оценил текущее состояние знаменитости и сообщил о подготовке к операции по удалению опухоли головного мозга. По его словам, лучение актрисы активно продолжается, пишет КП.

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"Теперь, когда она приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи и продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое. Да, удаление опухоли возможно даже в таком тяжелом случае. Глиобластома операбельна, правда, возможность благоприятного исхода значительно выше на ранних стадиях заболевания", - поделился онколог-хирург.

Врач отметил, что у Заворотнюк хорошие шансы на выздоровление.

БА

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