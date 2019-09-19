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Разин назвал главную проблему в лечении Заворотнюк

19 сентября 2019, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Продюсер и основатель группы "Ласковый май" Андрей Разин отреагировал на сообщение об улучшении самочувствия актрисы Анастасии Заворотнюк. Однако Разин обеспокоен текущим состоянием знаменитости.

СМИ: Заворотнюк перевели из реанимации в палату

СМИ: Заворотнюк перевели из реанимации в палату

"Состояние здоровья у Насти Заворотнюк продолжает оставаться тяжелым. Больше всего источники, которые со мной на связи, беспокоит сама опухоль ... вся надежда на то, что ее сердце справится с такой огромной нагрузкой и с тем курсом лечения, который врачи прописали ей", - поделился информацией продюсер в Instagram.

Разин напомнил, что подключение актрисы к аппарату искусственной вентиляции лёгких закончилось пневмонией, поэтому остаётся только надеется на успешный результат.

БА

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