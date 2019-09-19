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СМИ: Заворотнюк перевели из реанимации в палату

19 сентября 2019, 15:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Появилась информации об улучшении состоянии здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк. Известно, что знаменитость перевели из реанимации в палату терапевтического отделения.

Онколог оценил информацию об улучшении состояния Заворотнюк

Онколог оценил информацию об улучшении состояния Заворотнюк

Согласно источнику, врачам удалось значительно уменьшить отёк мозга и вывести из медикаментозной комы. Сейчас Анастасия Заворотнюк, по-прежнему, находится под присмотром родственников, пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что актрисе оказывается необходимая медицинская помощь и наблюдение врачей.

По некотором данным, после информации о стабилизации состояния родные привезли актрисе необходимы документы. Близкие ожидают одобрения доктора, чтобы Анастасия могла изучить бумаги.

БА

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