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Онколог оценил информацию об улучшении состояния Заворотнюк

19 сентября 2019, 13:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Врач-онколог Александр Братик рассказал, что может означать улучшение состояния здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк. По его словам, история с её болезнью полна домыслов.

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«Но если всё-таки взять гипотетический случай пациента с опухолью центральной нервной системы, то, когда он после комы приходит в себя, это добрый знак. Им можно заниматься, повлиять и на опухоль, и на общее состояние, создать условия, чтобы человек выжил», - сказал специалист.

Он подчеркнул, что потеря сознания при подобном диагнозе является нормальной реакцией организма на отёк мозга. При этом улучшения в состоянии наступают тогда, когда отёк спадает, передаёт RT.

АБ

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