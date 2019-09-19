Исаева рассказала, кто вступил в наследство после смерти Началовой

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19 сентября 2019, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Пиар-директор Анна Исаева рассказала о распределении наследства певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте 2019 года. Представитель знаменитости объяснила, кому досталось её имущество.

Прошло полгода, как не стало Юлии Началовой

"Отвечая на вопрос, который беспокоит общественность вот уже пару дней я могу подтвердить, что в ПРАВА НА НАСЛЕДСТВО, согласно закону РФ ВСТУПИЛИ в равных долях папа Юли Виктор, мама Юли Таисия и ее дочь Вера Алдонина", - передаёт слова Исаевой "teleprogramma.pro".

Уточняется, что именно они стали собственниками квартиры Юлии Началовой, стоимость которой составляет порядка 100 миллионов рублей.

Представитель певицы отметила, что Вера полностью восстановилась после переживаний из-за смерти матери. По её словам, девочка повзрослела и стала очень хорошо петь, много выступать.

"А бабушка Тая мне шепчет: «Ты знаешь, как она поет! Так хорошо поет!» Как я хочу, чтобы Верочка пела настолько хорошо, чтобы можно было сказать: «Поет как мама!", - поделилась Исаева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Исаева Анна (@isaeva.anya)18 Сен 2019 в 10:49 PDT