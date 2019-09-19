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Исаева рассказала, кто вступил в наследство после смерти Началовой

19 сентября 2019, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Пиар-директор Анна Исаева рассказала о распределении наследства певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте 2019 года. Представитель знаменитости объяснила, кому досталось её имущество.

Прошло полгода, как не стало Юлии Началовой

Прошло полгода, как не стало Юлии Началовой

"Отвечая на вопрос, который беспокоит общественность вот уже пару дней я могу подтвердить, что в ПРАВА НА НАСЛЕДСТВО, согласно закону РФ ВСТУПИЛИ в равных долях папа Юли Виктор, мама Юли Таисия и ее дочь Вера Алдонина", - передаёт слова Исаевой "teleprogramma.pro".

Уточняется, что именно они стали собственниками квартиры Юлии Началовой, стоимость которой составляет порядка 100 миллионов рублей.

Представитель певицы отметила, что Вера полностью восстановилась после переживаний из-за смерти матери. По её словам, девочка повзрослела и стала очень хорошо петь, много выступать.

"А бабушка Тая мне шепчет: «Ты знаешь, как она поет! Так хорошо поет!» Как я хочу, чтобы Верочка пела настолько хорошо, чтобы можно было сказать: «Поет как мама!", - поделилась Исаева.

 
 
 
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Публикация от Исаева Анна (@isaeva.anya)18 Сен 2019 в 10:49 PDT

БА

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