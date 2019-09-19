Онколог: «С диагнозом Заворотнюк можно жить»

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19 сентября 2019, 08:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Врач-онколог Борис Холодов рассказал, что диагноз отёк мозга, который якобы поставили актрисе Анастасии Заворотнюк, может быть обратимым. По словам специалиста, в первую очередь следует установить причину отека.

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«Отек мозга — состояние обратимое. Через это проходит на тех или иных этапах диагностики или лечения достаточно большое количество пациентов, страдающих опухолями головного мозга», - заявил Холодов. Врач сказал, что зачастую отек уходит при лечении опухоли.

При этом он подчеркнул, что в данном вопросе каждый конкретный случай следует рассматривать отдельно. Также онколог привёл в пример случаи, когда люди, имеющие злокачественные неоперабельные опухоли, в течение нескольких лет могли сохранять трудоспособность, передаёт teleprogramma.pro.