"Папа говорил, нет, мол, плохо мы его воспитываем, мальчик отстает в развитии", - Меньшова об отношении своего отца к внуку

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18 сентября 2019, 14:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Известная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала об отношении отца - режиссёра Владимира Меньшова к себе и родным людям. По её словам, после рождения первого ребёнка бабушка и дедушка постоянно участвовали в воспитании внука и давали советы.

"После рождения Андрея папа все время раздавал советы на опережение. Спрашивал, почему внук в полгода не ходит? Почему в восемь месяцев он еще не разговаривает? Когда я отвечала, что ему еще рано, папа говорил, нет, мол, плохо мы его воспитываем, мальчик отстает в развитии", - поделилась знаменитость в программе "Судьба человека" на "Россия 1".

Юлия Меньшова добавила, что у творческих людей часто "сложный характер", отметив, что е отец всегда требователен по отношению к близким. Актриса призналась, что в детстве часто проводила время без родителей из-за их плотного рабочего графика.

"Родители велели делать уроки, потом ложиться спать, а сами уходили на весь день", - объяснила знаменитость.

Юлия добавила, что сейчас Владимир Меньшов души не чает в своих внуках, особенно в младшей Таисии. Однако его огорчает, что девочка не тянется к творческим профессиям.

Напомним, что недавно Владимиру Меньшову исполнилось 80 лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova)17 Сен 2019 в 3:03 PDT