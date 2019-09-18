//Шоу-бизнес 13+
Пугачева и Галкин устроили в день рождения детей настоящую сказку
18 сентября 2019, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]
В среду, 18 сентября, детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри и Лизе исполнилось шесть лет. Мама и папа в честь праздника постарались и устроили для своих обожаемых сына и дочери настоящую сказку.
Родители украсили свой замок огромным количеством розовых и голубых воздушных шаров. Лиза и Гарри, увидев это буйство красок, пришли в настоящий восторг и пустились в пляс. "Ура! С днем рождения", – подписал видеозапись на своей страничке в социальной сети Максим Галкин.
Отметим, что Алла Пугачева и ее супруг много времени уделяют воспитанию детей, а также их развлечениям. Галкин часто делится в сети забавными фотографиями и роликами с участием сына и дочери.
Посмотреть эту публикацию в Instagram