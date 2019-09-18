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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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СМИ: семья Заворотнюк отказалась от денег со стороны друзей и коллег актрисы

18 сентября 2019, 13:34 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press
фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

В СМИ в среду днем появилась информация о том, что семья актрисы Анастасии Заворотнюк отказалась от денежной помощи, предложенной коллегами и друзьями звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Соответствующую информацию предоставил продюсер и режиссер Андрей Загорский в интервью изданию "Дни.ру".

По его словам, приятели Анастасии пытались в течение последних нескольких дней связаться с ее  представителями, чтобы предложить любую необходимую помощь. Близкие Заворотнюк, однако, отмечают, что способны справиться самостоятельно.

К настоящему моменту родственники не дали никаких комментариев о состоянии актрисы. В СМИ ранее поступила информация, что Анастасия Заворотнюк страдает от онкологического заболевания.

ЕТ

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