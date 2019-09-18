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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Стало известно, в каком платье Паулина Андреева вышла замуж за Федора Бондарчука

18 сентября 2019, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В среду, 18 сентября, стало известно, в каком платье актриса Паулина Андреева вышла замуж за режиссера Федора Бондарчука. Папарацци смогли заснять счастливых молодоженов лишь поздней ночью.

На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Mash, можно увидеть Паулину в мини-платье жемчужного цвета с открытой спиной и довольно объемной юбкой. На ногах Андреевой были белоснежные лодочки. Ее волосы были уложены в высокую прическу. Федор Бондарчук был одет в классический костюм и белую рубашку.

Напомним, свадьба актрисы и режиссера началась в Юсуповском дворце на Мойке в Санкт-Петербурге. Вторая часть приема состоялась в одном из заведений на Невском проспекте. 

 

mash

ЕТ

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