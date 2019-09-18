//Шоу-бизнес 13+
"Помолодела на 15 лет", - в Сети оценили новый образ Надежды Бабкиной
18 сентября 2019, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]
Известная певица и основатель ансамбля "Русская песня" Надежда Бабкина поделилась с поклонниками новым снимком в стильном образе. Знаменитость рассказала, что идёт поздравлять с Днём рождения "классного парня".
На фотографии певица позирует в красном брючном костюме и чёрной блузе, образ дополняют массивные металлические бусы на шее, такие же серьги и модная причёска. Такой образ знаменитость выбрала для торжества коллеги по ансамблю.
Пользователи отметили, что Бабкина выглядит "шикарно" и даже "помолодела", некоторые не сразу узнали знаменитую артистку. По мнению фанатов, красный цвет ей безумно идёт.
Посмотреть эту публикацию в Instagram