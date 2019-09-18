"Помолодела на 15 лет", - в Сети оценили новый образ Надежды Бабкиной

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18 сентября 2019, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Известная певица и основатель ансамбля "Русская песня" Надежда Бабкина поделилась с поклонниками новым снимком в стильном образе. Знаменитость рассказала, что идёт поздравлять с Днём рождения "классного парня".

На фотографии певица позирует в красном брючном костюме и чёрной блузе, образ дополняют массивные металлические бусы на шее, такие же серьги и модная причёска. Такой образ знаменитость выбрала для торжества коллеги по ансамблю.

Пользователи отметили, что Бабкина выглядит "шикарно" и даже "помолодела", некоторые не сразу узнали знаменитую артистку. По мнению фанатов, красный цвет ей безумно идёт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina)17 Сен 2019 в 8:01 PDT