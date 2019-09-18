Анастасию Заворотнюк взяли под охрану. В клинику пытались проникнуть журналисты

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18 сентября 2019, 12:06 [ «Аргументы Недели» ]

Возле палаты Анастасии Заворотнюк пришлось выставить охрану. Актриса сейчас лежит в частной элитной клинике в центре Москвы – из-за шумихи вокруг её заболевания к ней приковано пристальное внимание репортёров. На территорию клиники несколько раз пытались проникнуть съёмочные группы.

Жанна Фриске, Анастасия Заворотнюк. Правда ли, что ЭКО вызывает рак мозга?

После этого сотрудникам больницы пришлось выставить круглосуточную охрану на этаже и отдельно – прямо возле палаты, где лежит Анастасия. По словам источников, Анастасия находится в сознании и дышит самостоятельно, однако врачи оценивают её состояние как крайне тяжёлое.