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Анастасию Заворотнюк взяли под охрану. В клинику пытались проникнуть журналисты
18 сентября 2019, 12:06 [ «Аргументы Недели» ]
Возле палаты Анастасии Заворотнюк пришлось выставить охрану. Актриса сейчас лежит в частной элитной клинике в центре Москвы – из-за шумихи вокруг её заболевания к ней приковано пристальное внимание репортёров. На территорию клиники несколько раз пытались проникнуть съёмочные группы.
После этого сотрудникам больницы пришлось выставить круглосуточную охрану на этаже и отдельно – прямо возле палаты, где лежит Анастасия. По словам источников, Анастасия находится в сознании и дышит самостоятельно, однако врачи оценивают её состояние как крайне тяжёлое.