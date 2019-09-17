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Евгений Петросян и его помощница отправились вместе в "город любви"

17 сентября 2019, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

На днях стало известно, что юморист Евгений Петросян отправился праздновать день рождения в "город любви" Париж вместе со своей помощницей и предполагаемой возлюбленной Татьяной Брухуновой.

74-летний Евгений Ваганович и его молодая помощница прекрасно проводят время в столице Франции. Мужчина и женщина гуляют по парижским улицам, обедают в маленьких ресторанах и выглядят абсолютно счастливыми. Ни Петросян, ни Брухунова не публикуют совместные фотографии, однако на их страничках появляются снимки из одних и тех же точек Парижа.

Татьяна не перестает радовать поклонников своими модными образами. Для прогулки по Елисейским полям она выбрала канонический наряд парижанки: темную юбку и тельняшку. А два дня назад она побывала по саду Тюильри в модном костюме в пижамном стиле.

 
 
 
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Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)17 Сен 2019 в 3:16 PDT

 
 
 
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Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova)17 Сен 2019 в 5:03 PDT

 
 
 
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Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova)15 Сен 2019 в 5:13 PDT

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