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Билан попробовал себя в роли пожарного
17 сентября 2019, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]
Скандальное видео с выступления Димы Билана в Самаре облетело всю Сеть и заметно подпортило певцу карму, после чего артист решил прославиться хорошими делами. Для этого он отправился в Рязанскую область тушить торфяники.
Певец в соцсети рассказал, что присоединился к Greenpeace в качестве добровольца чтобы помогать пожарным бороться с огнём в Рязанской области. Он отметил, насколько это физически сложная работа.
«Я же только от одного дня тушения торфяника не могу поднять рук и спину разогнуть — такая приятная боль! Да, я понимаю, что это капля в море, но капля, а сколько нас таких капель может быть, если предотвращать или помогать в данном случае», - поделился артист своими размышлениями в Instagram.