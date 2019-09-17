Поклонники сочли, что Валерия на новом снимке похожа на Лайму Вайкуле

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17 сентября 2019, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Anton Belitsky/Global Look Press

В минувший понедельник, 16 сентября, певица Валерия опубликовала на своей страничке забавный снимок. Некоторые поклонники сочли, что на этом кадре артистка напоминает свою коллегу Лайму Вайкуле.

На фото Валерия пытается завязать шнурок, держа ногу на весу. Артистка одета в широкие черные брюки, белые кроссовки на толстой подошве, белую футболку и объемный жакет. Образ певица дополнила кепи, круглыми очками и черной сумкой.

Некоторым фолловерам показалось, что Валерия действительно напоминает в этом образе Лайму Вайкуле, которая славится своим неординарным стилем. Многие также подчеркнули, что им нравится непосредственность артистки, которая не боится показаться смешной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VALERIYA (@valeriya)16 Сен 2019 в 3:57 PDT