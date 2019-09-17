Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Поклонники сочли, что Валерия на новом снимке похожа на Лайму Вайкуле

17 сентября 2019, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Anton Belitsky/Global Look Press
фото: Anton Belitsky/Global Look Press

В минувший понедельник, 16 сентября, певица Валерия опубликовала на своей страничке забавный снимок. Некоторые поклонники сочли, что на этом кадре артистка напоминает свою коллегу Лайму Вайкуле.

На фото Валерия пытается завязать шнурок, держа ногу на весу. Артистка одета в широкие черные брюки, белые кроссовки на толстой подошве, белую футболку и объемный жакет. Образ певица дополнила кепи, круглыми очками и черной сумкой.

Некоторым фолловерам показалось, что Валерия действительно напоминает в этом образе Лайму Вайкуле, которая славится своим неординарным стилем. Многие также подчеркнули, что им нравится непосредственность артистки, которая не боится показаться смешной.

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от VALERIYA (@valeriya)16 Сен 2019 в 3:57 PDT

ЕТ

//картина дня

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал"…

Общество

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко во вторник заявил, что для россиян будет более актуальным сокращение рабочих часов, а не дней.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода "Северный поток – 2". Подчеркивается, что строительство завершено на 81 процент.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

В октябре 2018 года Генпрокуратура Латвии завершила начатый в 2006 году уголовный процесс о возможном участии авиатора Херберта Цукурса в уничтожении евреев. Данный факт…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

СМИ узнали, что актриса Анастасия Заворотнюк в Германии перенесла трепанацию черепа. Во время операции ей удалили опухоль. В Германии Заворотнюк лечилась в апреле и после…

//новости ан

Не все родственники режиссера Федора Бондарчука смогут приехать в Санкт-Петербург на его свадьбу с Паулиной Андреевой. Петербург - родина возлюбленной Бондарчука. Cвадьбу…

//новости ан

Актер и режиссер Кирилл Плетнев знает о новых отношениях бывшей жены Нино Нинидзе. "Это ее жизнь, она — свободный человек", - отреагировал на роман Нино Нинидзе…

//новости ан