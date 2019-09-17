Татьяна Навка заверила, что Петр Чернышев выступит в Петербурге

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17 сентября 2019, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Фигуристка Татьяна Навка, солирующая в ледовых шоу с супругом актрисы Анастасии Заворотнюк Петром Чернышевым, рассказала о предстоящих гастролях в Санкт-Петербурге. Фигуристы планируют показать ледовое шоу "Руслан и Людмила" в Санкт-Петербург в конце октября.

СМИ узнали, что летом Анастасии Заворотнюк в Германии сделали трепанацию черепа и удалили опухоль

В последнее время Петр Чернышев не выступает в спектаклях, чем обеспокоены его поклонники . СМИ пишут, что его супруга Анастасия Заворотнюк серьезно больна, и фигурист прервал выступления.

Татьяна заверила, что Чернышев примет участие в гастролях и уже 31 октября выйдет на лед. В соцсетях Навка ответила: "Петр, конечно же, едет и выступает во всех наших осенних спектаклях".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)16 Сен 2019 в 2:41 PDT