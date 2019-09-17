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СМИ узнали, что летом Анастасии Заворотнюк в Германии сделали трепанацию черепа и удалили опухоль

17 сентября 2019, 14:07 [ «Аргументы Недели» ]

Natalia Shakhanova, globallookpress.com
Natalia Shakhanova, globallookpress.com

СМИ узнали, что летом актриса Анастасия  Заворотнюк в Германии перенесла трепанацию черепа. Во время операции ей удалили опухоль. После хирургического вмешательства актрисе от болей назначили лекарство, которое в России назначают от легкий головных болей и для понижения температуры.

В Германии Анастасия Заворотнюк лечилась в апреле и после вернулась в Москву.  Знакомые Анастасии говорят, что летом видели, как скорая помощь не один раз приезжала к дому актрисы. Фигурист Алексей Ягудин рассказал, что его семья живет в том же поселке, где и семья Анастасии и Петра Чернышева. Во время прогулок с детьми они видели "скорые".

По данным "МК", актриса начала страдать от головных болей, у нее поднималось давление.  Анастасия сама рассказала медикам о диагнозе и о лечении о немецких врачей. Ей дали сильнодействующее обезболивающее, которое принесло облегчение.

Поклонники Анастасии Заворотнюк, которые полюбили ее после сериала "Моя прекрасная няня" переживают за актрису и выражают надежду на то, что в СМИ не вся информация о болезни Заворотнюк правдивая.
Официальной информации о состоянии актрисы от родных или врачей нет.

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