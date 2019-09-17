"На свадьбе было ровно два гостя – я и муж", - вспомнила о своей свадьбе Мария Захарова

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17 сентября 2019, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

MFA Russia, globallookpress.com

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова несколько дней обсуждается в Сети. На незабываемую свадьбу пары приглашали 300 гостей. Сколько гостей гуляли на банкете на самом деле, они не уточнили.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вспомнила, какая свадьба была у нее. Дипломат в 2005 году вышла замуж за менеджера одной из российских компаний Андрея Макарова. Тогда она работала в США, и поженились они в Нью-Йорке.

Мария Захарова рассказала о личном ведущей "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой".

Так как свадьба Собчак еще на слуху, обсуждают венчание, банкет, катафалк, коней, наряды жениха и невесты, танцы, подарки, Алла Довлатова не могла не спросить у Марии Захаровой про ее свадьбу, - сообщает teleprogramma.pro.

По словам Захаровой, их отношения развивались очень быстро, и все произошло стремительно. Она не смогла приехать в Москву, жених прилетел к ней. Они подали заявку в генконсульство. Посол имеет право поженить граждан России, и их расписали. На свадьбе было ровно два гостя - Мария и Андрей.

По признанию Захаровой, они были счастливы вдвоем. "Выключили весь мир. Весь мир вращался вокруг нас. Никогда не забуду эти ощущения", - рассказала дипломат.