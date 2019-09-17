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СМИ: дочь Анастасии Заворотнюк накануне посетила актрису в больнице
17 сентября 2019, 11:26 [ «Аргументы Недели» ]
СМИ сообщают, что старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк накануне вечером посетила маму в московской больнице. Согласно некоторым данным, знаменитость страдает от тяжелой болезни – рака мозга.
Дочь Анастасии Анна и ее мать Валентина Борисовна шли по улице с воздушным шаром в форме сердца с надписью "I love you this much" ("Вот как сильно я люблю тебя"), передает "7 Дней".
Пока родные Заворотнюк не предоставили никакой информации о состоянии актрисы. Данные о здоровье звезды поступают от друзей Анастасии, а также от анонимных источников. Вся страна надеется, что врачи смогут помочь артистке, а также желают сил ее близким.