СМИ: дочь Анастасии Заворотнюк накануне посетила актрису в больнице

//Шоу-бизнес 13+

17 сентября 2019, 11:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

СМИ сообщают, что старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк накануне вечером посетила маму в московской больнице. Согласно некоторым данным, знаменитость страдает от тяжелой болезни – рака мозга.

Дочь Анастасии Анна и ее мать Валентина Борисовна шли по улице с воздушным шаром в форме сердца с надписью "I love you this much" ("Вот как сильно я люблю тебя"), передает "7 Дней".

Пока родные Заворотнюк не предоставили никакой информации о состоянии актрисы. Данные о здоровье звезды поступают от друзей Анастасии, а также от анонимных источников. Вся страна надеется, что врачи смогут помочь артистке, а также желают сил ее близким.