Лена Ленина рассказала, что она на связи с окружением Анастасии Заворотнюк

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17 сентября 2019, 10:05 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Бизнесвумен Лена Ленина написала слова поддержки в адрес актрисы Анастасии Заворотнюк. Официальной информации о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк нет. СМИ пишут, что актриса серьезно больна и была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Концертный директор Стас Христов обещал выступление Заворотнюк на одном из телеканалов. Вчера Первый канал выпустил программу, посвященную Анастасии. Лениной на ней не было. Все что может сказать, Ленина написала в сети: "Сейчас очень многие переживают и волнуются за Настю. Это понятно, ведь мы все ее любим и молимся за неё! Но мне бы хотелось обратиться к журналистам с просьбой не выдумывать, а то уж очень много неверной информации, и дать время самой Насте и ее семье высказаться, когда они будут готовы. Сейчас им всем не до того". "Да, я на связи с окружением, но нет, меня никто не просил не высказываться, потому что, в отличие от некоторых коллег, я фильтрую, что говорю", - добавила она.

"Настенька, я люблю тебя! Держись! Ты очень сильная! Ты справишься! Я в это твёрдо верю!» — заявила модель", - написала она в Инстаграм и попросила СМИ не просить ее о комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лена Ленина (@lenaleninaofficial)16 Сен 2019 в 12:11 PDT

Фигурист Алексей Ягудин рассказал, что они с Ильей Авербухом писали СМС Петру Чернышёву. Он не ответил и даже не прочитал их сообщение, хотя обычно читает и отвечает. По словам Ягудина, Татьяна Навка на их вопрос о Заворотнюк ответила: "Молимся".