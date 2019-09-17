Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Лена Ленина рассказала, что она на связи с окружением Анастасии Заворотнюк

17 сентября 2019, 10:05 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети
фото: соцсети

Бизнесвумен Лена Ленина написала слова поддержки в адрес актрисы Анастасии Заворотнюк.  Официальной информации о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк нет. СМИ пишут, что актриса серьезно больна и была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Концертный директор Стас Христов обещал выступление Заворотнюк на одном из телеканалов. Вчера Первый канал выпустил программу, посвященную Анастасии. Лениной на ней не было. Все что может сказать, Ленина написала  в сети: "Сейчас очень многие переживают и волнуются за Настю. Это понятно, ведь мы все ее любим и молимся за неё! Но мне бы хотелось обратиться к журналистам с просьбой не выдумывать, а то уж очень много неверной информации, и дать время самой Насте и ее семье высказаться, когда они будут готовы. Сейчас им всем не до того". "Да, я на связи с окружением, но нет, меня никто не просил не высказываться, потому что, в отличие от некоторых коллег, я фильтрую, что говорю", - добавила она.

"Настенька, я люблю тебя! Держись! Ты очень сильная! Ты справишься! Я в это твёрдо верю!» — заявила модель", - написала она в Инстаграм и попросила СМИ не просить ее о комментариях.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Лена Ленина (@lenaleninaofficial)16 Сен 2019 в 12:11 PDT

Фигурист Алексей Ягудин рассказал, что они с Ильей Авербухом писали СМС Петру Чернышёву. Он не ответил и даже не прочитал их сообщение, хотя обычно читает и отвечает. По словам Ягудина, Татьяна Навка на их вопрос о Заворотнюк ответила: "Молимся".

 

ИЧ

//картина дня

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал"…

Общество

Появятся ли в России новые ораничения на продажу алкоголя?

Появятся ли в России новые ораничения на продажу алкоголя?

Законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах с залами до 20 кв. м, расположенных в жилых домах, поддержан в правительстве. Эксперт считает, что инициативу по ограничению следует отдать регионам.

В СССР в свое время подготовили «сумасшедший» план по уничтожению авианосцев, имеющихся на вооружении Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, опубликованном на страницах американской прессы.

В СССР в свое время подготовили «сумасшедший» план по уничтожению авианосцев, имеющихся на вооружении Соединенных Штатов…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Делегация Чехии в составе четырех человек побывала в Крыму. Представители чешской делегации обсуждали с крымскими властями организацию туристических групповых поездок…

//новости ан

//новости ан