Ольга Прокофьева попросила не трогать семью Заворотнюк

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16 сентября 2019, 21:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Российская актриса Ольга Прокофьева и коллега Анастасии Заворотнюк по сериалу "Моя прекрасная няня" прокомментировала сообщение о тяжёлом заболевании знаменитости. Прокофьева посоветовала оставить семью Заворотнюк в покое.

Борис Смолкин заговорил о болезни Заворотнюк

"Могу сказать только одно - постарайтесь оставить семью в покое. Она не хочет ничего афишировать, не делайте семье больно. Если бы она [семья] хотела, она бы все рассказала. У них политика ... оставить все внутри семьи", - передаёт слова актрисы телеканал "360".

Ранее Борис Смолкин, известный по роли дворецкого Константина, сообщил, что актриса никогда не жаловалась на проблемы со здоровьем, несмотря на загруженный график.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк находится в больнице в коме. У актрисы четвертая стадия рака головного мозга и пневмония.