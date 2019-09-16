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Боярский не верит, что у Заворотнюк онкология

16 сентября 2019, 21:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Известный музыкант и актёр Михаил Боярский отреагировал на сообщение о заболевании Анастасии Заворотнюк. По его словам, он впервые услышал об онкологии знаменитости.

Шепелев обратился к семье Заворотнюк

Шепелев обратился к семье Заворотнюк

"Я в Петербурге, она в Москве. Мы редко общаемся", - передаёт слова музыканта портал teleprogramma.pro.

По его словам, он не может поверить, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.

Боярский участвовал вместе с актрисой в проекте "Две звезды". Тогда они очень сдружились, но сейчас не имеют возможности часто видеться и общаться.

Напомним, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится в больнице в коме. У актрисы четвертая стадия рака головного мозга и пневмония.

БА

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