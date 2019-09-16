Шепелев обратился к семье Заворотнюк

//Шоу-бизнес 13+

16 сентября 2019, 20:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Телеведущий Дмитрий Шепелев дал совет родным Анастасии Заворотнюк. Недавно в СМИ появилась информация о том, что у актрисы та же болезнь, от которой умерла жена Шепелева певица Жанна Фриске.

Шепелев посоветовал близким Заворотнюк официально рассказать всю правду о состоянии здоровья актрисы. По его словам, это требуется не для пиара, а для того, чтобы помочь ей.

«Я сталкивался со схожей ситуацией. Семье Насти необходимо сделать публичное заявление, но, конечно, не с целью привлечь внимание, его и так достаточно. Просто такое заявление позволит избавиться от домыслов, перестать комментировать слухи и сконцентрироваться на помощи», - заявил Шепелев.