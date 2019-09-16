Джеки Чан по-русски извинился перед своими фанатами

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16 сентября 2019, 20:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Всемирно известный актер Джеки Чан в понедельник извинился перед российскими поклонниками, что не сможет посетить Москву. Актёр не смог приехать из-за неожиданных изменений в рабочем графике.

"Я знаю, что недавно должен был поехать в Россию и встретиться с вами, но по ряду причин, к великому сожалению, я не смог поехать, извините, пожалуйста ... Я знаю, что вы в социальных сетях пишете, что вы любите меня, но я тоже вас люблю. Спасибо большое за вашу многолетнюю поддержку", - передал видеообращение Джеки Чана телеканал "CGTN".

Актёр во время своей речи сказал две фразы на русском языке: "Я вас люблю" и " "Прошу прощения". Он также пожелал, чтобы дружба между Россией и Китаем длилась вечно.

Джеки Чан планировал приехать на премьеру фильма "Тайна печати дракона".