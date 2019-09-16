Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Посетительница концерта пожаловалась в полицию на Шнурова после выступления

16 сентября 2019, 18:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Сотрудница управления Министерства культуры по ЮФО написала на лидера группировки "Ленинград" и музыканта Сергея Шнурова заявление в полицию после его выступления в Ростове-на-Дону.

Назван самый богатый российский певец

Назван самый богатый российский певец

Отмечается, что посетительницы концерта не понравилось употребление в речи артиста нецензурных выражений. По её словам, Сергей Шнуров матерился на протяжении четырех часов в присутствии 46 тысяч человек, сообщили в правоохранительных органах РИА Новости.

"В настоящее время по факту использования ненормативной лексики собран материал для возбуждения административного дела по статье "Мелкое хулиганство", в дальнейшем материалы будут направлены в суд", - рассказали в полиции ТАСС, отметив, что музыканту может грозить штраф от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.

БА

//картина дня

Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла на себя обязательство придерживаться принятых в ЕС правил работы в энергетическом секторе.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

Актриса Анастасия Заворотнюк, по последним данным, находится в глубокой коме.Отец Жанны Владимир Борисович Фриске посоветовал родным Заворотнюк…

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Латвийский союз самоуправлений просит отправить министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце в отставку. Самоуправления расценивают реформу господина Пуце…

//новости ан

//новости ан