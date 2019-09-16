Посетительница концерта пожаловалась в полицию на Шнурова после выступления

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16 сентября 2019, 18:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Сотрудница управления Министерства культуры по ЮФО написала на лидера группировки "Ленинград" и музыканта Сергея Шнурова заявление в полицию после его выступления в Ростове-на-Дону.

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Отмечается, что посетительницы концерта не понравилось употребление в речи артиста нецензурных выражений. По её словам, Сергей Шнуров матерился на протяжении четырех часов в присутствии 46 тысяч человек, сообщили в правоохранительных органах РИА Новости.

"В настоящее время по факту использования ненормативной лексики собран материал для возбуждения административного дела по статье "Мелкое хулиганство", в дальнейшем материалы будут направлены в суд", - рассказали в полиции ТАСС, отметив, что музыканту может грозить штраф от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.