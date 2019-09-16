49-летняя Наоми Кэмпбелл показала красивую фигуру в прозрачном платье

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16 сентября 2019, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Известная британская супермодель Наоми Кэмпбелл поделилась с поклонниками фотографиями с организованного ей показа в рамках недели моды в Лондоне. Знаменитость выбрала для красной дорожки откровенный и смелый образ.

49-летняя модель тщательно следит за своим внешним видом и является обладательницей потрясающей фигуры. Наоми Кэмпбелл для выхода на красную дорожку выбрала длинное прозрачное платье чёрного цвета, украшенное пайетками в области груди и зоны бикини. Образ знаменитости дополняла прическа в стиле "бабетта" и бриллиантов колье с браслетами.

На снимках заметно, что Наоми Кэмпбелл решила отказаться от нижнего белья.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Naomi Campbell (@naomi)15 Сен 2019 в 11:20 PDT