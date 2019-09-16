Самбурская рассказала о преследователе с кирпичом

//Шоу-бизнес 13+

16 сентября 2019, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Актриса Настасья Самбурская рассказала в социальной сети о том, что её преследует поклонник с кирпичом. Девушка призналась, что мужчину она раньше уже видела в массовке.

По словам Самбурской, поклонник ждал её возле театра. Мужчина кинул в актрису камень, но попал в автомобиль. Девушка призналась, что это уже не первый случай. Она рассказала, что поклонник каждый раз придумывает новые истории. Согласно одной из них, Самбурская является его невестой, с которой они сейчас в ссоре.

«У нас можно действовать в обход многим законам, но когда на кону жизнь, ну тут уж почему не придумать закон, который направлен на сохранение самой ценной единицы измерения! Человеческой жизни! А не ждать, пока убьют или покалечат и тогда уже смело можно запретить больным и одержимым беспрепятственно приближаться к потенциальной жертве», - написала актриса в Instagram.