"Эту болезнь ничем не вылечишь, она на сегодняшний день неизлечима", - сказал о диагнозе Анастасии Заворотнюк отец Жанны Фриске

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16 сентября 2019, 13:20 [ «Аргументы Недели» ]

Vladimir Myshkin, globallookpress.com

Актриса Анастасия Заворотнюк, по последним данным, находится не в медикаментозной коме, а в глубокой.

Рядом с актрисой находятся самые близкие люди. Заворотнюк была госпитализирована в один из самых современных медицинских центров Москвы.

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Продюсер Андрей Разин рассказал, что у актрисы рак мозга последней стадии.

У певицы Жанны Фриске после рождения сына Платона поставили такой же диагноз — глиобластома. Отец Жанны Владимир Борисович Фриске посоветовал родным Заворотнюк принести в больницу к актрисе ее маленькую дочку. Малышке Миле в октябре исполнится годик. Он вспомнил, как к Жанне, когда она была в тяжелом состоянии, они подходили, брали за руку. По его словам, Жанночка чувствовала это, пульс у нее всегда учащался, - сообщает Teleprogramma.pro.

"Самое главное, чтобы они были рядом. Эту болезнь ничем не вылечишь, она на сегодняшний день неизлечима. Все дни, что отведены Насте, надо быть рядом с ней. Даже если она без сознания, то чувствует, что близкие сейчас рядом и любят ее", - говорит Владимир Фриске.

Супруг Анастасии фигурист Петр Чернышев оставил работу, выступления в ледовых шоу, и находится рядом с женой. В Москве сейчас и старшая дочь актрисы, Анна Стрюкова.

Говорят, Анастасия начала болеть после рождения дочки. Но на симптомы не обращала внимания. Думала, усталость, головокружение, тошнота от переутомления. Тогда у нее было много работы, актриса была загружена по 12 часов в день.