Прошло полгода, как не стало Юлии Началовой

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16 сентября 2019, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

Natalia Shakhanova, globallookpress.com

Прошло полгода, как не стало певицы Юлии Началовой. Артистка умерла 16 марта.

Юля была очень талантливой, очень красивой и очень молодой.

Семья Началовой нашла неизданный трек певицы в студии звукозаписи, и он может стать настоящим хитом, сообщает "Комсомольская правда". В сети ранее был опубликован отрывок композиция называется "Останься".

В начале сентября Анна Исаева, которая не только была пиар-директором, но и подругой Началовой рассказала, что дочь Юлии Верочка пошла в школу.

Пользователи сети заметили, что у дочки Началовой 2 сентября были грустные глаза. Анна Исаева подробно рассказала, как живет сейчас Верочка. "Ну как можно разглядеть грусть в глазах? Отвечу так: у Веры веселые и даже немножко лукавые глаза ребенка, который смотрит на мир и ожидает от него только хорошего", - написала Анна в Инстаграм.

Вера Алдонина серьезно занимается музыкой, рисует, много читает.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Исаева Анна (@isaeva.anya)4 Сен 2019 в 9:07 PDT

Близкие певицы 16 сентября вступают в наследство. По данным СМИ, к ним перейдут авторские права на песни Юлии Началовой, а также половина четырехкомнатной квартиры в элитном жилом комплексе в Москве. Часть этой квартиры остается хоккеисту Александру Фролову, с которым Юлия жила какое-то время. Квартиру Началовой подарил ее муж Евгений Алдонин для их дочки. Несколько лет назад Началова продала бывшему возлюбленному долю в квартире.