Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Прошло полгода, как не стало Юлии Началовой

16 сентября 2019, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

Natalia Shakhanova, globallookpress.com
Natalia Shakhanova, globallookpress.com

Прошло полгода, как не стало певицы Юлии Началовой. Артистка умерла 16 марта.
Юля была очень талантливой, очень красивой и очень молодой.

Семья Началовой нашла неизданный трек певицы в студии звукозаписи, и он может стать настоящим хитом, сообщает "Комсомольская правда".  В сети ранее был опубликован отрывок композиция называется "Останься".

В начале сентября Анна Исаева, которая не только была пиар-директором, но и подругой Началовой рассказала, что дочь Юлии Верочка пошла в школу.

Пользователи сети заметили, что у дочки Началовой 2 сентября были грустные глаза. Анна Исаева подробно рассказала, как живет сейчас Верочка. "Ну как можно разглядеть грусть в глазах? Отвечу так: у Веры веселые и даже немножко лукавые глаза ребенка, который смотрит на мир и ожидает от него только хорошего", - написала Анна в Инстаграм.

Вера Алдонина серьезно занимается музыкой, рисует, много читает.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Исаева Анна (@isaeva.anya)4 Сен 2019 в 9:07 PDT

Близкие певицы 16 сентября вступают в наследство. По данным СМИ, к ним перейдут авторские права на песни Юлии Началовой, а также половина четырехкомнатной квартиры в элитном жилом комплексе в Москве. Часть этой квартиры остается хоккеисту Александру Фролову, с которым Юлия жила какое-то время. Квартиру Началовой подарил ее муж Евгений Алдонин для их дочки. Несколько лет назад Началова продала бывшему возлюбленному долю в квартире.

ИЧ

//картина дня

Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла на себя обязательство придерживаться принятых в ЕС правил работы в энергетическом секторе.

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

Актриса Анастасия Заворотнюк, по последним данным, находится в глубокой коме.Отец Жанны Владимир Борисович Фриске посоветовал родным Заворотнюк…

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Ленинградской области в результате ДТП погиб художник-постановщик сериала "Убойная сила" Валерий Боковенко. Боковенко было 72 года. Лобовое столкновение произошло…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Режиссер Константин Богомолов опубликовал фото из храма, в котором он венчался с Ксенией Собчак. Собчак и Богомолов зарегистрировали свои отношения в Грибоедовском ЗАГСе…

//новости ан

Окончание войны в Сирии началось с возвращения беженцев на территорию, которая раньше находилась под боевиками. Корреспондент «Аргументов недели» выяснил, боятся ли люди…

//новости ан