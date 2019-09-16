Певица Саша Савельева призналась, что ее беременность чуть не закончилась трагедией

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16 сентября 2019, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывшая солистка группы "Фабрика" Саша Савельева призналась, что ее беременность едва не закончилась трагедией. Певица сообщила, что на последних неделях врачи выявили прямую угрозу жизни мамы и ребенка.

34-летняя Александра узнала об "интересном положении" во время гастролей. Позже врач сообщил ей радостную новость. Савельева ушла в декрет, занималась домом и вела здоровый образ жизни.

В конце срока артистка попала в больницу с высоким давлением. Медикам не удалось стабилизировать состояние Саши, вследствие чего было решено вызвать экстренные роды. Впоследствии Савельева и ее сын Леон некоторое время находились под присмотром специалистов. К счастью, сейчас они оба здоровы, передает Hello.