СМИ: Джигарханян воссоединился с бывшей женой

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16 сентября 2019, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

В СМИ в понедельник, 16 сентября, появилась информация о том, что 83-летний актер и режиссер Армен Джигарханян воссоединился со своей бывшей супругой Татьяной Власовой. Пара развелась в 2015 году.

Армен Борисович подчеркнул, что рад возвращению "своей Татьяны". Джигарханян добавил, что теперь они "будут стареть вместе", передает "СтарХит".

Артист сообщил, что ощущает себя счастливым. По его мнению, счастье – это когда человек что-то преодолевает, а затем его боль заканчивается. Армен Джигарханян также заметил, что без ошибок никто еще не прожил жизнь. "Ошибается – каждый", – заключил он.