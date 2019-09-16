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Басков показал видео с Анастасией Заворотнюк. "Много надо успеть", - пела певица

16 сентября 2019, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]

Басков показал видео с Анастасией Заворотнюк. "Много надо успеть", - пела певица
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Певец Николай Басков опубликовал видеозапись новогоднего выступления с актрисой Анастасией Заворотнюк.
Красавица Анастасия поет с Басковым дуэтом и в песне рассказывает, что у нее много планов, но вообще нет времени.

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"Много мне надо успеть, времени у меня нет вообще. Нужно сняться в кино, а кино – не одно. Шоу нужно вести, так что, Коля, прости", - поет Заворотнюк. Так она объяснила отказ встретиться с артистом. ВИДЕО 

Поклонники Анастасии Заворотнюк, получившей известность по роли Вики Прутковской в сериале "Моя прекрасная няня", искренне переживают за актрису.

Слова поддержки родным актрисы сказали многие ее коллеги. "Сил и стойкости семье, понимаю что сейчас происходит с родными....", - написал Басков в Инстаграм.

Официальной информации о состоянии Анастасии нет. СМИ пишут, что у нее рак мозга, последняя стадия.
Медики ввели Заворотнюк в состояние медицинской комы. У нее началось воспаление легких, отец мозга, метастазы. Вчера актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.  По слухам, рак Заворотнюк диагностировали почти год назад.

 

 

ИЧ

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