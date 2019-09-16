Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

СМИ: медики отговаривали Заворотнюк делать ЭКО в 47 лет

16 сентября 2019, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ: медики отговаривали Заворотнюк делать ЭКО в 47 лет
фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Врачи уговаривали актрису Анастасию Заворотнюк не прибегать к процедуре ЭКО в 47 лет. Согласно последней информации, знаменитость сама рассказала журналистам об этом предупреждении медиков.

Отмечается, что Анастасия вспомнила, что они с Петром Чернышевым решили завести ребенка спустя 10 лет совместной жизни, передает teleperogramma.pro. Врачи пытались отговорить пару от такого шага.

Заворотнюк в передаче "Однажды" на НТВ ранее отмечала, что они понимали все сложные моменты и риски, однако это был их осознанный шаг. По словам актрисы, было очень волнительно, однако муж и жена верили, что вдвоем справятся со всеми сложностями.

 
ЕТ

//картина дня

Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

Эксперты предположили, что введение гарантированного пенсионного капитала может оставить россиян без достойных пенсий. Гарантированный пенсионный продукт разработало Министерство финансов РФ.

Эксперты предположили, что введение гарантированного пенсионного капитала может оставить россиян без достойных пенсий…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Окончание войны в Сирии началось с возвращения беженцев на территорию, которая раньше находилась под боевиками. Корреспондент «Аргументов недели» выяснил, боятся ли люди…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан