СМИ: медики отговаривали Заворотнюк делать ЭКО в 47 лет

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16 сентября 2019, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Врачи уговаривали актрису Анастасию Заворотнюк не прибегать к процедуре ЭКО в 47 лет. Согласно последней информации, знаменитость сама рассказала журналистам об этом предупреждении медиков.

Отмечается, что Анастасия вспомнила, что они с Петром Чернышевым решили завести ребенка спустя 10 лет совместной жизни, передает teleperogramma.pro. Врачи пытались отговорить пару от такого шага.

Заворотнюк в передаче "Однажды" на НТВ ранее отмечала, что они понимали все сложные моменты и риски, однако это был их осознанный шаг. По словам актрисы, было очень волнительно, однако муж и жена верили, что вдвоем справятся со всеми сложностями.