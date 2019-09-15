Концертному директору Анастасии Заворотнюк не разрешают сообщать о состоянии актрисы

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15 сентября 2019, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Концертному директору Анастасии Заворотнюк Стасу Христову не разрешают сообщать о состоянии актрисы.

Продюсер Андрей Разин сообщил, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга последней стадии.

СМИ: состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось

Он также рассказал, что хотел навестить актрису, вместе с которой много работал, но его не пустили к ней в больницу. По его словам, к Анастасии пускают только родственников.

СМИ в воскресенье, 15 сентября, пишут об ухудшении состоянии Заворотнюк. Медики ввели ее в состояние медицинской комы, а сегодня появились новости о подключении к аппарату ИВС (искусственная вентиляция легких).

В сентябре сразу несколько СМИ написали о госпитализации Заворотнюк. Ее директор Стас Христов заверял, что Анастасия скоро выступит в какой-либо программе на телевидении и сама расскажет о своем здоровье.

"Мне запрещено давать комментарии о состоянии здоровья Анастасии", — сказал сегодня Христов в интервью РБК.

В августе StarHit сообщил, что у 48-летней Заворотнюк диагностирована онкология.

Напомним, актриса - мама троих детей. Младшему ребенку, рожденному в браке с фигуристом Петром Чернышевым нет еще и года.