Дочь Гузеевой рассказала о главной проблеме матери

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15 сентября 2019, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Дочь телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга рассказала, что её мать переносит некоторые рабочие проблемы в личную жизнь. Особенно это касается участников телепередачи «Давай поженимся!».

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Ольга рассказала, что не раз просила маму относиться к телешоу и его героям как «просто к работе». Однако телеведущая, по словам дочери, неоднократно оставляла приходящим на программу людям свой номер телефона и помогала им при необходимости, передаёт Lenta.Ru.

«Маме приходится все это через себя пропускать. Это ее главная проблема», - рассказала девушка. Также она считает, что Гузеева может позволить себе некоторое хамство в ответ на грубые комментарии, потому что ведущая постоянно находится под прицелами телекамер.