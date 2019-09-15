СМИ: состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось

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15 сентября 2019, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Стало известно, что медикаментозная кома знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк перешла в глубокую кому. Теперь состояние знаменитости не будет поддерживаться лекарствами.

Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания

Известно, что актриса перестала дышать и была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, передаёт РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что в пятницу Заворотнюк экстренно госпитализировали в больницу с осложнениями, в числе которых отек мозга и воспаление легких, потом директор знаменитости опроверг данную информацию.

Однако минувшей ночью актрису посетили супруг Пётр Чернышёв и мама. Отмечается, что оба родственника были очень взволнованы.