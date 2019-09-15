"Доброго утра, превосходная Алла Борисовна": Пугачёва показала "сонное" селфи с утра

Известная певица Алла Пугачёва пожелала всем поклонникам "доброго утра" и поделилась непривычной для своей странички фотографией. Знаменитость выложила утреннее селфи в постели.

На снимке знаменитость сидит с сонными глазами и в пеньюаре. Однако, большую часть поклонников заинтересовало, почему у Примадонны накрашены глаза и аккуратно лежат волосы. Они задались вопросом, умывается ли Пугачёва перед сном или уже накрасилась.

Другие попросили знаменитость не выкладывать подобные фотографии, потому что певица на них выглядит не лучшим образом.

Ну, а истинные фанаты Пугачёвой отметили, что Примадонна выглядит прекрасно всегда и пожелали ей терпения для восприятия этих "ужасных, нетактичных и негативных" высказываний:

"Доброго утра, превосходная Алла Борисовна. Замечательная, с добрым ранимым сердцем. Иногда читаешь комментарии и думаешь, как же вы выдерживаете"

К пожеланиям подписчиков присоединился друг семьи и знаменитый композитор Игорь Николаев.