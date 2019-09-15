Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк

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15 сентября 2019, 13:32 [ «Аргументы Недели» ]

Актер Станислав Садальский опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" переписку с Анастасией Заворотнюк, которая, по данным СМИ, в настоящий момент находится в реанимации. Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания

Накануне Садальский отправил известной актрисе сообщение, в котором спрашивает, нужна ли ей помощь и/или хорошие врачи. Однако этот текст остается непрочитанным, хотя ранее Настя общалась со Станиславом.

По словам самого Садальского, у него, конечно же, есть все контакты Заворотнюк и ее окружения, однако на текущий момент он "боится звонить" по этим телефонам, подозревая, что ситуация сложилась явно не из простых.

По предварительным данным, Заворотнюк находится в реанимации в тяжелом состоянии, по данным ряда СМИ, ее частично парализовало. Врачи решили прекратить дальнейшую терапию, так как звезде она противопоказана.









