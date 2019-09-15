Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания

Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк остаётся крайне тяжёлым, она находится в медикаментозной коме. Стало известно, что знаменитость теперь не в состоянии самостоятельно дышать.

"Врачи дают максимальную дозировку и просто ждут, сколько пациент сможет продержаться", - нейрохирург о заболевании Заворотнюк

Согласно источнику, актрису перевели на искусственную вентиляцию легких. Медики стараются поддерживать текущее состояние Заворотнюк с помощью дополнительных препаратов, пишет Telegram-канал Mash.

Ранее сообщалось, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" выявили около года назад опухоль головного мозга – глиобластому. У актрисы диагностирована четвертая стадия рака.

В пятницу Заворотнюк экстренно госпитализировали в больницу с осложнениями,в числе которых отек мозга и воспаление легких, потом директор знаменитости опроверг данную информацию.

Позже стало известно, что актриса находится в медикаментозной коме.