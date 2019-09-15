Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания
15 сентября 2019, 12:26 [ «Аргументы Недели» ]
Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк остаётся крайне тяжёлым, она находится в медикаментозной коме. Стало известно, что знаменитость теперь не в состоянии самостоятельно дышать.
Согласно источнику, актрису перевели на искусственную вентиляцию легких. Медики стараются поддерживать текущее состояние Заворотнюк с помощью дополнительных препаратов, пишет Telegram-канал Mash.
Ранее сообщалось, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" выявили около года назад опухоль головного мозга – глиобластому. У актрисы диагностирована четвертая стадия рака.
В пятницу Заворотнюк экстренно госпитализировали в больницу с осложнениями,в числе которых отек мозга и воспаление легких, потом директор знаменитости опроверг данную информацию.
Позже стало известно, что актриса находится в медикаментозной коме.