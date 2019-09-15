"Лучшая версия меня": Хмельницкая опубликовала портрет дочери Кеосаяна

Известная актриса Алена Хмельницкая частенько делится со своими подписчиками в Instagram снимками своей 9-летней дочери Ксении Кеосаян. Куда реже поклонникам выпадает шанс увидеть старшую - Александру.

Старшей дочке актрисы и режиссера в сентябре исполнится 25 лет. Опубликовав новое фото, Алена подписала: "И еще одна. Которая вообще долго была одна! А теперь у нее почти 3 сестры и брат. Сашка моя! Лучшая версия меня! Моя «пазла»", - написала Хмельницкая.

Пользователи поразились схожестью матери и дочери, а также обратили внимание на фразу Алены про "почти три сестры". Это напомнило им о том, что скоро у Тиграна Кеосаяна и его нынешней супруги Маргариты Симоньян ожидается рождение третьего ребенка.



