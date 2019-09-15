Стас Костюшкин поведал о супружеских изменах

Известный певец Стас Костюшкин побывал в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» и рассказал, как сложилась его семейная жизнь, в которой, как оказалось, нашлось место изменам.

С первой супругой - Марианной - певец познакомился, будучи совсем юным. Стасу Костюшкину в ту пору было 16, а его возлюбленной - 13. Артист был терпелив, но чем-то не угодил родителям избранницы.

Впрочем, несколько лет спустя пара снова встретилась, и молодые люди расписались. Брак стал делом сложным, через некоторое время соседи рассказали Стасу, что супруга ему изменяет. Последовал развод.

Позже певец встретил Ольгу, с которой не планировал идти под венец. Однако дама забеременела, и Костюшкину пришлось вести танцовщицу в ЗАГС. И вот тогда в его жизни появилась Юлия, заменившая Ольгу в подтанцовке.

Стас признается, что влюбился с первого взгляда и долгое время жил на две семьи - до тех пор, пока обо всем не узнала Ольга. Последовал новый развод. Однако теперь певец счастлив и благодарен судьбе за жен и детей.