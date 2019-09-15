Минувшей ночью супруг и мать Заворотнюк срочно приехали в больницу

В субботу, 14 сентября, супруг Анастасии Заворотнюк фигурист Пётр Чернышёв и её мать прибыли в больницу к актрисе. Известно, что у знаменитости диагностировали четвёртую стадию рака головного мозга и воспаление лёгких.

"Близкие готовятся к ее уходу", по словам Андрея Разина, жить Анастасии Заворотнюк осталось всего несколько дней

Согласно источнику, родственники прибыли в взволнованном состоянии, передаёт "Пятый канал".

Ранее сообщалось, что в пятницу актрису экстренно госпитализировали с осложнением заболевания, позже директор Стас Христов опроверг данную информацию. Однако сейчас в СМИ появилось сообщение о том, что Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, что помочь организму справиться с заболеванием.