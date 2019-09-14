"Однажды я выйду замуж, и супруг, возможно, не разрешит мне делать такие фото", Анфиса Чехова полностью разделась

Анфиса Чехова показала своим подписчикам эротическое фото с конем. Телеведущая полностью обнажилась и выглядит удивительно хрупкой на спине животного.

Поклонники похвалили звезду за смелость и силу воли — несколько лет назад она феноменально похудела, поэтому теперь может хвастать красивой фигурой. «Однажды я выйду замуж, и супруг, возможно, не разрешит мне больше делать такие фото. А я не феминистка и прислушиваюсь к мнению своего мужчины. Поэтому, пока я наслаждаюсь свободой, вы можете наслаждаться моими обнаженными картинками. Кто знает, какая из них будет последней», — заявила звезда.









Большинство подписчиц не увидели ничего пошлого в фотографии звезды, но были и те, кто отчаянно начал бороться за мораль и нравственность там, где это вовсе никому не нужно. «Я конечно не сторонница паранджи, излишней скромности. Но скажите., вот Вы говорите, однажды кто-то женится. Есть, конечно, разные мужчины. Но в большинстве своём мужчины не любят, когда женщины публично выставляют тело напоказ. В купальнике ещё куда ни шло, но полностью голой».

Анфиса не вступала в полемику с хейтерами. Им доступно все объяснили поклонники телеведущей. «Разве все нужно делать так, как нравится мужчине? И кстати, в купальнике можно выглядеть пошло и некрасиво, а здесь пошлости ни одной капельки», «Значит Петров-Водкин и его «Купание красного коня» — это искусство, а прелестная и чувственная Анфиса это пошло?», « Очень органично! Нас создала матушка природы без одежды. Все в рамках. Это эротично и красиво. Пошлости не вижу. Картину можно писать», - комментировали снимок фолловеры.