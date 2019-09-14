Известная по сериалу "Отчаянные домохозяйки" актриса Фелисити Хаффман приговорена судом к тюрьме за то, что мошенническим путем устроила своего ребенка в университет, сообщил телеканал Fox News.

Суд в Бостоне (штат Массачусетс) приговорил актрису к тюремному заключению продолжительностью 14 дней за дачу взятки при поступлении ее дочери в вуз и обязал Хаффман выплатить штраф в размере $30 тыс.

Актриса признала свою вину полностью: "Мне очень стыдно за то, что я сделала", - сказала она судье, - "У меня был выбор. Я могла бы сказать «нет»". Хаффман отправится в тюрьму через шесть недель, 25 октября.