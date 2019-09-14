"Как с цепи сорвались", 50-летняя Дженнифер Лопес хочет родить ребенка молодому мужу

50-летняя Дженнифер Лопес хочет родить ребенка молодому мужу Совсем скоро Дженнифер Лопес отправится под венец в четвертый раз. Ее избранник, 44-летний Алекс Родригес очень хочет, чтобы Дженнифер родила ему малыша.

Сама звезда настроена решительно и заявила, что планирует стать матерью в третий раз. В настоящий момент она воспитывает 11-летних близнецов Макса и Эмму, которые были рождены в браке с Марком Энтони.

"Бабки как с цепи сорвались. Молодежь рожать не хочет, а эти прямо горят", "О здоровье бы подумала, а то родит, а потом ребенка муж оин будет воспитывать", " Да ладно, она еще вполне ничего, правда гормонами обколят, а это действительно модет привести к плачевным последствиям", "Лучше уж суррогатное материнство". - обсуждают в Сети новость.