Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов готовились к венчанию. Во время самой церемонии венчания в храме они оба раскаялись в "безнравственных и кощунственных поступках".

Священник Всеволод Чаплин прокомментировал желание Собчак венчаться с Богомоловым

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал, что венчание Собчак и Богомолова проходило по всем церковным канонам. По словам Легойды, священник провел беседу с женихом и невестой по поводу понимания ими христианской жизни. Собчак и Богомолов письменно засвидетельствовали желание сочетаться таинством венчания. После этого они раскаялись в совершенных безнравственных поступках. Они подтвердили твердое намерение не совершать ничего подобного в будущем.

Напомним, для Собчак и Богомолова это второй брак. Ранее они не вечались. Сегодня пользователи сети обсуждают свадьбу Собчак и Богомолова. Многие удивлены, что Ксения, которая никогда не была верующей, решила венчаться.